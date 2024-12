Co jak co ale kapelani w służbie więziennej czy wojsku są potrzebni. W służbie więziennej bo odprawiają nabożeństwa dla osadzonych, co może wpływać na resocjalizację. A w przypadku wojska to podczas wojny z cala pewnością pozytywnie wpływa na morale tych żołnierzy, którzy są wierzący. Więc mamy wymierne korzyści.



W pozostałych służbach należy zastanowić się nad redukcja etatów.