Moderacja mi to wywali ale co mi tam.

Są takie drzwi z napisem "Tu się rucha obywateli" a które każdy kolejny rząd otwierał coraz szerzej. PiS to je niemal wywarzył z buta. Ale skoro są otwarte, to każdy kolejny rząd będzie z nich korzystał.

Jako obywatele pokazaliśmy przez lata, że nie mamy zamiaru ich zamykać, że to lubimy, że dupę mamy pojemną i że wiele kutang się w niej jeszcze zmieści. Nawet Pokaż całość