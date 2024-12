O k---a, pieniacz sądowy na wysokim stanowisku a wykopki się cieszą bo "skoro babka miała rację to udowodni to w sądzie" xdddddd



Wajkopki nie rozumieją że normalni ludzie nie mają czasu i nerwów j---ć się po sądach nawet jak mają rację, nie mówiąc już że pieniacze mają sposoby by przedłużyć taką sprawę zniechęcając oskarżonego do walki o swoje bo polskie sądy to kamieni kupa a do tego wolne, wolne od bycia niezależnymi Pokaż całość