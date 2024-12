No ukry tak czy siak będą musiały oddać cześć terytorium to tylko kwestia czasu a tymczasem u nas w PLu non stop grzany jest temat wysłania Polaków do okopów. Przecież to się kłóci z logiką i jest przyklaskiwane przez naszych "sojuszników" z zachodu jak zawsze kiedy trzeba ich interesów bronić naszymi rekami. Fala dezercji pokazuje dobitnie, że nawet ukry nie wierzą w zwycięstwo i utrzymanie tego pożal się boże kraju w stanie Pokaż całość