Kto będzie spłacał te pożyczki ukraińskie (nie wiem ale się domyślam)? Skoro jak tylko otworzą granicę wszelacy ludzie do 40 r.ż mający jeszcze dwie ręce i dwie nogi z niej wyjadą. I następne pytanie jak Ukrainę zajmą ruscy albo nastaną pro ruskie rządy jak w Gruzji to kto im te 50 mld zwróci? To jest taki cyrk z tym sypaniem Ukrainie pieniędzy i następna po covidzie międzynarodowa piramida finansowa mająca za zadanie Pokaż całość