PiSowska degrengolada przeżre, wyżyga i obsra wszystko najświętsze symbole i wartości byle tylko pozostać przy korycie. To już nie jest partia tylko struktura o zdecydowanie innych procesach i celach. Dla tego raka zasady, cnoty, prawo czy społeczeństwo same w sobie to tylko przeszkody na drodze do totalizacji systemu i ubóstwienia samych siebie. Typowy, książkowy wręcz przejaw degeneracji władzy która trwała przy władzy zbyt długo.