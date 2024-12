Wniosek. Trzeba uważnie czytać umowę/regulamin podczas zlecania testów dna. Później korzysta z wyników 'kto chce'. Skoro mając w ręce narzędzia typu PEGASUS można każdemu przeciwnikowi podrzucić dowolną treść na telefon i doprowadzić do jego skazania to co nasz zaufany rząd zrobi z dostępem do danych i próbek dna? Ciekaweeee.