Nowy dystrybutor prądu się pojawił... Respect Energy... Coś tam bredzą, że ich energia pochodzi tylko ze źródeł odnawialnych... Tak totalna ściema, że aż w hooyu drze... Jakbym miał kasę i czas, aby tych hooi ciągać po sądach, to bym im kazał udowadniać, że każdy pojedynczy elektronik, który płynie w moich kablach, to green energy... A ludzie w to wierzą... I wydaje im się, że ratują planetę, bo może spłonąć... No ale cóż... Pokaż całość