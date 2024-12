"Gazeta Krakowska" ujawnia, że prokuratorka tłumaczyła się, iż spadł jej telefon, co mogło przyczynić się do utraty kontroli nad pojazdem

Ja chyba żyję w alternatywnej rzeczywistości, bo dla mnie takie tłumaczenie to przyznanie się do winy i do bycia skończoną idiotką. Samochodziarstwo wjechało już na taki poziom, że ludzie potrafią się tak tłumaczyć myśląc, że to jakoś ich usprawiedliwia.