niestety to samo mozna powiedziec o latających szczurach tj gołębiach,

W bolzce tak w ogole prawo w zakresie ochrony golebi jest absurdalne do tego stopnia ze wojewodzkie instytucje potrafily zle odpowiadac

Juz zwracali na to uwage, ale jakis bolzgi polityk leń odpisal, ze "covid i nie teraz takie tematy"



i tak to sie pobiera pensyjke w parlamencie