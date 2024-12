Rządzący się bawią, wymyślają jakieś niedziałające rozwiązania, pewnie biorą za to dodatkową kasę od firm, a my płacimy z własnych pieniędzy.

Dlaczego polityk nie jest ubezpieczony od błędów? Że jak coś źle zrobi to ubezpieczyciel płaci albo polityk płaci, a nie, że to zawsze my płacimy za ich debilne lub po prostu opłacone przez kogoś pomysły.