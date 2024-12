Właściwie to w Kanadzie i Belgii dzieje się dokładnie to, przed czym ostrzegał - i dlaczego m.in. tak był nastawiony anty - Kościół Katolicki.



I w sumie to nie jest odkrywcze: ludzie tacy są, dasz im palec, ugryzą całą rękę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał przekraczać zakazane. Już nie wspominając o fakcie, że eutanazja to tak na prawdę droga na skróty. Po co medycyna ma ewoluować, skoro można wszystkich "niedziałających" Pokaż całość