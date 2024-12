I Znowu trzeba tłumaczyć bezdety.



Pokrowsk już dawno przestał być węzłem logistycznym. Front się przesunął, to i równolegle do niego węzły zaopatrzenia się przesunęły.



Teraz Pokrowsk jest po prostu miasteczkiem na linii frontu. Z kolei jak tylko Rosjanie zajmą to miasto, to nie uczynią z jego sobie węzła poprawiającego ich zapatrzenie, bo nadal będzie za blisko linki styku.