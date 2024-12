No to rolnicy powinni głosować na KO skoro coś chcieli od nich. Przykłądowo do EU tylko 11,6% rolników głosowało na KO, 61,6% głosowało na pis i 15,3 na konfe. W wyborach do sejmu tylko 9,7% rolników głosowała na KO i 67,4 na PiS.