Nie odpuszczą. Zobowiązania wobec deweloperów same się nie spłacą.

Pokaż całość

JESLI to prawda, to zostal popelniony blad taktyczny - trzeba bylo puscici program min. kilka miesiecy temu, po pierwsze zeby utrzymac "dobre" nastroje na rynku, a po drugie zeby nie dopuscici do sytuacji jak teraz ;)Jak sami widzimy - im dalej w las, tym trudniej to przepchac - tu chyba nie ma watpliwosci?GDYBY byla wikeszosc do przepchania - to juz dawno by sie to