Możnaby powiedzieć, że obrzydliwe jest najeżdżenie na ojca, który nie ma wpływu na to co robi jego dorosły syn, ale bardziej obrzydliwe jest to że Kurski użył pewnie nacisków politycznych żeby ukręcić łeb sprawie. Inna sprawa, że to nie ma żadnego wpływu na skrajny twardy elektorat zarówno lewej jak i prawej strony. Choćby ich idol wpadł do przedszkola i wymor.dował wszystkie dzieci to i tak będą na niego głosować.