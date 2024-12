To było do przewidzenia. Jak elektryki będą miały więcej zalet (kilka mają) jak wad to ludzie sami porzucą spalinówki. Do 2035 jeszcze kupa czasu. Być może większość rynku w tym momencie będą miały elektryki, zależy co się stanie w kwestii tych akumulatorów bo to w sumie jedyna wada elektryków.