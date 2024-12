Prezydent Francji Emmanuel Macron w czasie spotkania w Warszawie przekonywał premiera Donalda Tuska do planu wysłania około 40 tysięcy żołnierzy na Ukrainę. Miałoby do tego dojść po ewentualnym podpisaniu porozumienia pokojowego pomiędzy władzami tego kraju i Rosją - twierdzi największa we Francji..