Fascynuje mnie to...

Ktoś taki po pierwszym wybryku powinien dostać bilet powrotny. Pozostali by się zastanowili dwa razy czy warto....

Widzę, że Norwegia ma podobną koncepcję walki z bandytyzmem wśród emigrantów, jak polskie sądy z pijanymi kierowcami...

My też po 10 razy zabieramy temu samemu kierowcy prawko za jazdę na bańce...

Efekty są takie same... ¯\(ツ)/¯