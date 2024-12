Kraj, którego istnienie zależy od naszej woli, dyktuje nam jakiekolwiek warunki... śmiechu warte. To my powinniśmy powiedzieć że albo robią to, tamto, siamto, albo granica zamknięta i do widzenia, ale to trzeba mieć Polski rząd a nie jakieś polskojęzyczne władze.