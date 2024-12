Ta *** wszystko dobrze robiła dla Putina, od wpuszczenia milionów migrantów do Europy, storpedowania Ukrainy w NATO, przez likwidację elektrowni atomowych, Nord Stream i brak reakcji na napaść na Ukraine w 2014.

Ktoś powinien prześwietlić jej konta bankowe. Jeżeli była opłacana przez Kreml to powinna gnić w pierdlu do końca życia.