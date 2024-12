Patrol prewencji to patrol prewencji. Silni wobec słabych, słabi wobec silnych. Sami czytają te komentarze. sami wiedzą co się dzieje. Samo oglądają filmiki ze swoim udziałem. To zamiast zrobić sobie rachunek sumienia, skupić sie na swoim profesjonalizmie i pomocy obywatelom. To robia coś zupełnie odwreotnego.



Wystarczy wejśc na kanał konfitry by zobaczeć ich zachowania i podejście do nagrywania telefonem...

Poprawcie swój profesjonalizm. Nie firma jest najważniejsza ale obywatel.