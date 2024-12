W zasadzie to im dłużej oglądam ten wykres, tym więcej budzi zastrzeżeń. Po pierwsze, dlaczego wybrano okres 50 lat? Nie pasowałyby europejskie kropki? NVidia produkująca na Tajwanie? Amazon, sklep oraz streaming filmowy? Gdzie Tesla? Netflix? Niemiecki Tmobile już jest amerykańskim, nietechnologicznym? Meta do wyświetlania smacznej kawusi samotnym matkom? Oczywiście trochę hiperbolizuję, ale jakoś mnie się to nie zgadza.