Ostatnie pokolenie robi dobrą robotę. Ale jak to? - ktoś mógłby zapytać. Ano tak to, że zamiast strajkować przed UM Warszawa za wprowadzenie SCT i ograniczeń, ludzie buntują się przed bandą dzieciaków. To dzięki takim dzieciakom, lgiebetom itp., nikt nie próbuje skrzywdzić Trzaskowskiego, czy radnych: energia społeczna jest kierowana z dala od kasty politycznej i urzędniczej. :)