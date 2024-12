U mnie w pracy w korporacji jest co roku taka anonimowa ankieta satysfakcji z pracy i jak ją ostatnio wypełniałem ze 2 lata temu, to na koniec jako rozwiązanie problemu wyświeliła mi się sugestia, żeby iść do psychologa. Tak mój pracodawca widzi rozmowę o problemach w pracy. Jesli jest problem, to pracownik jest tym problemem