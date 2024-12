Usłyszałem teorię na ten temat, Rocco otworzył zasłony i dlatego jest gotów udać się na samobójczą misję na końcu, aby zabić Hymana Rotha, ponieważ Michael wiedział, że to on i to jest jego sposób na naprawienie sytuacji poprzez zemstę za Michaela... to tylko teoria, a to jest w fabule, o której myślałem od lat.