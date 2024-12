No i super ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )

To mi się podoba, skoro warszawiacy wybrali sobie prezydenta, który wspiera organizacje, którą państwa zaczynają uznawać za terrorystyczną to może kilku się obudzi.



Takiego prezydenta sobie wybraliście, więc w takim mieście sobie żyjcie.



Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że obecny prezydent Trzaskowski udostępnił im lokal po ogromnie zaniżonej cenie ¯\(ツ)/¯