Tytuł sugeruje, że wyciekły dane użytkowników Netflixa, a w rzeczywistości wyciekły dane uczestników konkursu.



Niebezpiecznik to jeszcze pół biedy, ale spidersweb piszę o POTEŻNYM WYCIEKU. Jestem przekonany, że jakbym przepuścił wszystkie te maile przez HIBP to dawno już były w randomowych leakach. Nie należy bagatelować wycieków, ale póki to tylko maile i numeru telefonu to pal licho.