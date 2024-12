Panie Romualdzie, chylę czoła! Taka robota wymaga dobrego oka, zręcznych dłoni i masy cierpliwości.

A do tego jeszcze materiały, planowanie, organizacja i miejsce do pracy.....

Od kilku lat sam bawię się w wykonywanie własnych implementacji różnych gier planszowych.

Najczęściej wykorzystuję materiały, które niechybnie trafiłyby na śmietnik.

Robię to dla własnej przyjemności i raczej nikomu poza rodziną nie pokazuję.

A wykonałem już kilkadziesiąt tytułów znanych i mniej znanych......