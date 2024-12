Kurczę to trochę straszne, że żeby wziąć kredyt trzeba mieć wkład własny np. 20% czyli jakieś 100 tysięcy, ale żeby mieć dzieci to nawet tylko 15 czy 20 tys. nie trzeba mieć bo podatnik zapłaci.

Ciekawe jak wyglądają takie rodziny, które zrezygnowały z dziecka, bo nie mogły odłożyć takiej kwoty na in vitro. Tym bardziej, że z samego 800 plus by im się zwróciło w ciągu 2-3 lat.