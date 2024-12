Zmniejszyć wydatki państwa i zredukować deficyt w danym roku to nie jest sztuka. Mogliby wybrać mnie w Argentynie na Prezydenta i załatwiłbym to w ciagu paru dni. Pokażę wam jak to zrobić na przykładzie Polski (nie musicie dziękować):

1) Wydatki na wojsko 4% PKB -> 0.5% PKB

2) Wydatki na służbę zdrowia 7% PKB -> 0.5% PKB

3) Wydatki na edukację i nakę 1.5% PKB -> 0.1% PKB

Proszę bardzo, w ten Pokaż całość