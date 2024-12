Naprawdę? Czy jako polska firma, możemy kupić jakiś koncern medialny w Niemczech lub we Francji? No nie, nie możemy. Za to oni mogą u nas.



Co ciekawe, przykładowo mamy bardzo pro niemiecką prasę motoryzacyjną, każde niemieckie auto jest świetne, wszystkie inne marki - tragiczne. Przy czym jak się przyjrzymy, to większość z tej prasy branżowej (motoryzacja) jest powiązana z niemieckim kapitałem.

Przypadek ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )