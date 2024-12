Segregacja śmieci to hipokryzja. Powinniśmy dążyć do redukcji ilości śmieci, a nie skupiać się na ich segregacji. To, że ktoś sobie wyrzuci śmiecia do kolorowego pojemniczka nic praktycznie nie zmienia dla planety.I pamiętajcie, że to nie wy generujecie śmieci tylko producenci.Ja przestałem segregować już dawno.Polecam krótki wykład lub wywiad: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27064667,segregowanie-smieci-to-hipokryzja-czy-to-zmieszamy-czy-nie.html