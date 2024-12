Hehehe zabawni ludzie z IT :D czekaj, czekaj to ja ( ╯ ° □ ° ) ╯ ︵ ┻ ━ ┻ no trudno trzeba sie przystosowac moja firma znika z Polski do Rumunii dobrze, ze mam kilka „fizycznych” umiejetnosci i geodezje w 1 paluszku w kraju deweloperow jesto to calkiem porządane.

乁 ( ⫑ ᴥ ⫒ ) ㄏ zeby bylo smiesznie zawsze bycie koparkowym czy na walcu czy tyczko pomiarowym chłopem bylo Pokaż całość