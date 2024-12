Amerykanie już raz sobie talibów wychodowali czyżby doszło do powtórki?

Ci ludzie nie rozumieją że nie każda kultura jest na tyle rozwinięta ze pasuje do niej demokracja zwłaszcza taka w stylu zachodnim

Ta skrajną naiwność elit amerykańskich jest wręcz niepokojąco śmieszna.

W syrii nie ma nawet czegoś takiego jak społeczeństwo rozumiane w naszym europejskim znaczeniu to ludzie pełni apatii i obojetności którzy będą łatwi do sterowania przez nowy tym razem islamistyczny reżim.