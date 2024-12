Uwielbiam zwłaszcza teraz jak to było wtedy wszystko spójne wizualnie i serio dopracowane - zwłaszcza teraz bo dziś panuje taki b----l że się odechciewa. Non stop wypuszczanie softu byle jakiego bo i tak "sie zateguje" zaraz kolejnym apdejtem, wypuszczanie nigdy nie skończonych rzeczy albo co gorsza okrawanie funkcjonalności w kolejnych wersjach, wymyślanie czegoś od nowa bez najmniejszego powodu.



Windows 10 a zwłaszca 11, wszelkie produkty Microsoftu ostatniej już dekady to b----l.