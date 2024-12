Nie no argument mądry, to idąc tym tropem, kobiety z automatu tracą prawa wyborcze, tracą też urzędnicy i wszystkie osoby, które z tego czy innego powodu nie podlegają pod pobór. No bo za co było obywatelstwo w Rzymie?



Ile by się w tym kraju naprawiło, jakby te wszystkie lewicowe (babskie) polityczki wyleciały z polityki i cała reszta co robi zasięgi na emocjach.