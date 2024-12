Może i nie będzie kluczowej inwestycji Orlenu, ale za to TVN został "strategiczną spółką".

Ten rząd to parodia.

Przypominam, że prezesem Orlenu jest typ, który doprowadził do wygranej przez Prokom w ZUS na system informatyczny.

Do dziś polski podatnik za tabelkę z emerytami zapłacił ponad 7mld zł, a umowa jest tak tajna, że nie da się jej nawet pokazać publicznie.