Szczerze mówiąc - logika Ukraińców mnie zadziwia. Na własnym froncie walki z Rosją radzą sobie źle, a wojsko zgłasza niedobory wszystkiego. Od amunicji strzeleckiej i żywności, do artylerii, dronów i rakiet. A w tym czasie ci sami Ukraińcy wysyłają życiowo ważne dla siebie zasoby do Syrii. (no .nie tylko Syrii, bo i w Sudanie i w Etiopii i w Nigerii i w Jemenie i w Gazie używana jest b--ń z Ukrainy). Ja Pokaż całość