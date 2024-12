Dla pytających skąd ta stylówa: koleś za sypanie planuje po całej aferze dostać wyrok w zawieszeniu, a potem wrócić do przestrzeni publicznej, wiec nie chce aby ludzie go na ulicy albo w pracy rozpoznawali. Po wszystkim się zgoli (o ile to nie były sztuczne wąsy) i za ok. 10 lat może nikt go nie skojarzy ze sprawą.



Pierwszym minusem jest to, ze wyciekły jego zdjęcia bez stylówy pana kleksa.



Drugim minusem jest Pokaż całość