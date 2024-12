Polska na stolik rzuciła kartę "cła na elektryki 30%", a Chiny powiedziały "sprawdzam". Niestety, ale to dopiero początek partii. A to wszystko przez to, że niemiecki pachołek wykonał polecenie swojego pana, które nie ma kompletnie żadnego interesu gospodarczego dla Polski. Mamy chronić europejski rynek przed zalewem tańszych samochodów z Chin? Przypomnę. W tym roku w Polsce sprzedano 14000 elektryków.