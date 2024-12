Stary rupieć za 20k.

Ale tak czy inaczej dla gówniary auto z tył napędem i silnikiem większym niż 1.0 to kretynizm.

Jak bym miał bachora to by co najwyżej mógł sobie rowerem pojeździć w tym wieku.

A jak by się stawiał to by poznał staromodne metody wychowania z pasem na dupie. Przez tyle pokoleń działało idealnie, a teraz się od tego odchodzi i widzimy efekty