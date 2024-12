Z tego co czytam to obecny 2 próg wprowadzono w 2019 czyli 5, a zaraz 6 lat temu. Przez ten czas wszystko tak wywaliło w kosmos że brak aktualizacji tego progu do realiów to po prostu kolejny rozdział w książce "j---ć polaków i co nam zrobicie".



Co roku hucznie podnosi się tylko pensje minimalną co jest tak naprawdę kolejną ukrytą podwyżką dla przedsiębiorców --> podwyzki cen i uslug.