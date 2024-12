Nie rozumiem tego zdziwienia - przecież "szury", "onuce" pisały że tak będzie już 2 lata temu.

Rekordowy 289 miliardowy deficyt budżetu to rezultat "pomocy" Ukrainie.

Fajnie się wrzucało pieniądze do czarnej skorumpowanej dziury na wschodzie ale teraz trzeba to zacząć spłacać.

Deficyt budżetowy łata się podatkami, a jak się nie da to długiem (czyli jeszcze większymi podatkami później)

A prognozy są takie, że w 2026 deficyt będzie jeszcze większy.

Więc szykujcie portfele Pokaż całość