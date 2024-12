Bo może jeszcze do kogoś przez ukraińską propagandę nie dotarło, więc powtórzę. To nie jest nasza wojna. Jak ktoś chce za nich umierać to siłą nie trzymam, są legiony dla chętnych na Ukrainie.

Rudy, płaczek - pamiętajcie że jak nas w to wciągnięcie, to konfederacja w następnych wyborach wygra i was z tej zdrady ojczyzny rozliczy.