Ok odmówił badania trzeźwości ma prawo. Ale w takiej sytuacji czy nie powinno mu się zakazać dalszego prowadzenia samochodu ? Gdyby był nadziabany i na pasach zabił matkę z dzieckiem to co by wtedy było? Masz immunitet odmawiasz badania to proszę dalsza drogę taksą lub z buta ...