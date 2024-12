Oczywiscie, wolniejsze pamieci sa dokladniejsze. Co nagle to po diable. Im szybsza pamiec, tym wiecej bitow gubi, uciekaja czestotliwosci i scena sie zwęża. Gdy puszczasz muzyke z serwera z dobra pamiecia co najmniej na słuchawkach Sennheiser HE-1 po 50.000 USD, to w Led Zeppelin "Kashmir" w 49 takcie wyraznie mozna odroznic uderzenie perkusji od cichacza puszczonego przez perkusiste. No, chyba, ze masz c-----y router, bo tez musi byc audiofilski. No i prad Pokaż całość