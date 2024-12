Wada tego użądzenia że do każdego typu zamka będzie ci potrzebny inny typ klucza lishi. Tym samym lishi nie otworzysz BMW osobówkę i Mercedesa. A i do każdego samochodu i marki samochodu ich nie produkują. Chinole też produkują klucze lishi do normalnych zamków w drzwiach na tej samej zasadzie. Pospolite kluczowejścia SC1 i SC5 będą wymagały dwóch różnych kluczów lishi. Ktoś kto opanował wytrychstwo do zaawansowanego stopnia będzie szybszy i bardziej skuteczny Pokaż całość