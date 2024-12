Na naszych oczach wyrasta nowy hegemon na świecie. Polska jak zwykle nie wyczuwa momentu i będzie do końca robiła łaskę jankesom. Szkoda, na byciu satelitą Chińczyków w Europie środkowej moglibyśmy wiele zyskać. Amerykanie to mogą nas jedynie użyć jako mięso armatnie jak w Iraku, z Chińczykiem za to można zarabiać szmal.