Radzę się przyjrzeć co oni dokładnie tam robią. Cały ten proces wbrew pozorom jest dosyć czysty i ekologiczny. To nie jest spalanie lecz destylacja węglowodorów. Gdyby wprowadzili obwód zwrotny gdzie powstałe substancje lotne wracały by do spalania pod większym ciśnieniem. Był by to w miarę czysty proces.

Pytanie tylko o to co oni robią z tej smoły później. Mi się wydaje, że mogą z tego robić paliwo..